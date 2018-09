Palmeiras pode ser líder do Brasileiro depois de quase dois anos

O elenco do Palmeiras retorna nesta sexta-feira aos treinos na Academia de Futebol movido pelo objetivo de virar líder do Campeonato Brasileiro. A equipe poderá assumir essa condição na rodada do próximo fim de semana e aparecer na primeira posição pela primeira vez desde a última rodada da competição, ano em que terminou justamente como campeão.

Naquele ano o Palmeiras conquistou a taça na última rodada, ao bater a Chapecoense, por 1 a 0, e na última rodada enfrentou o Vitória, em Salvador, já com bastante tranquilidade e sem a obrigação de precisar do resultado. Ainda assim, ganhou por 2 a 1. Depois disso, jamais a equipe conseguiu aparecer na primeira posição do Campeonato Brasileiro.

No ano passado a equipe carregava a expectativa de poder repetir as conquistas consecutivas, como havia feito, por exemplo, em 1972-73 e 1993-94. Porém o Palmeiras conseguiu no máximo ser segundo lugar. A vice-liderança foi obtida pelo time ao fim da primeira rodada e também na parte final do campeonato, ao tentar se aproximar do Corinthians, porém sem sucesso.

Para se tornar líder, o Palmeiras precisa bater o Cruzeiro, no Pacaembu, e torcer contra o líder, São Paulo, que tem um ponto a mais. A equipe do Morumbi entra em campo no domingo, contra o Botafogo, no Rio. Os dois concorrentes diretos se enfrentam na rodada seguinte, com mando de campo são-paulino.