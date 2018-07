Palmeiras pode ter ataque com Willian e Keno na quinta-feira

O Palmeiras enfrenta o Bahia na próxima quinta-feira com uma dúvida principal na escalação. Com a suspensão do lateral-direito Mayke, o técnico Cuca poderá deslocar Jean. Com isso, seria aberta uma vaga no meio-campo. Pelos treinos da semana passada, a disputa está entre Bruno Henrique e Guerra.

A mudança principal, no entanto, não é movida por suspensões ou lesões. O atacante Deyverson está perdendo espaço e poderá ser substituído por Willian. Com isso, Keno ou Róger Guedes ganhariam uma oportunidade.

Embora o treinador tenha destacado o compromisso tático de Deyverson, o atacante não vem mostrando poder de finalização e o jejum de gols já incomoda. Nas redes sociais, o atacante vem sendo cobrado pelos torcedores. As críticas começaram no jogo contra o Barcelona, pela Libertadores. Na disputa por pênaltis, ele argumentou dores nas pernas para não bater. O Palmeiras acabou eliminado após erro de Egídio.

O desempenho de Willian, artilheiro do time na temporada, tem agradado nos treinamentos. Com isso, ele poderá ser testado como camisa 9, a referência na área.

O Palmeiras volta aos treinamentos nesta segunda-feira, na Academia de Futebol. O confronto com o Bahia será no Pacaembu, pois o Allianz Parque está sendo preparado para shows.