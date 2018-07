Palmeiras pode ter desfalque de quatro titulares contra Inter

O técnico Ricardo Gareca pode ter ainda mais problemas para escalar a equipe do Palmeiras para a partida contra o Internacional, sábado, às 18h30, no Pacaembu, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além do zagueiro Tobio e do atacante Henrique, ambos suspensos pelo terceiro cartão amarelo, o treinador também pode não contar com o hoje lateral-direito Wendel e o volante Wesley.

Os dois foram poupados da partida contra o Atlético-MG, na última quarta-feira, por estarem com dores musculares e nesta quinta-feira, ambos não foram para o campo. Wendel chegou a aparecer por alguns minutos no gramado, conversou com os médicos e voltou para a academia. No fim do treinamento, o lateral voltou ao gramado e correu por alguns minutos. Caso não possa contar com os dois, Weldinho deve ser mantido na equipe e no meio, a disputa ficará entre Mendieta, Mazinho e Felipe Menezes.

Quanto ao meia Valdivia, ele seguiu normalmente o cronograma para se recuperar de uma lesão na coxa direita nesta quinta-feira. O chileno correu em volta do gramado e chegou a brincar com a bola por alguns instantes. Na próxima semana, ele deve já participar das atividades com os outros jogadores normalmente.

A definição da equipe do Palmeiras para o duelo com o Inter deve acontecer no treino da manhã desta sexta-feira, na Academia de Futebol.