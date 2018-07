Palmeiras pode ter estreia de seis reforços contra o Red Bull Brasil

O Palmeiras pode contar com 13 dos seus 16 reforços no amistoso deste domingo, contra o Red Bull Brasil, no Allianz Parque. Afinal, somente o volante Andrei Girotto e os atacantes Kelvin (machucado) e Rafael Marques (fora de forma) não estão entre os 20 jogadores relacionados para a partida. O clube não explicou o motivo de Girotto não jogar.

As principais novidades na lista são o atacante Dudu, os meias Alan Patrick, Robinho e Ryder Matos e os zagueiros Victor Ramos e Jackson. Os seis podem estrear pelo clube, uma vez que não atuaram no amistoso de sábado passado, contra o Shandong Luneng, da China.

Do grupo do ano passado, foram relacionados apenas o lateral Victor Luis, os zagueiros Tobio e Wellington, o volante Renato, os meias Mendieta e Allione e o atacante Cristaldo. Ayrton e Maikon Leite voltam de empréstimo.

O Palmeiras deve jogar com: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e Zé Roberto; Amaral, Gabriel, Mendieta e Allione; Maikon Leite e Leandro Pereira. O amistoso na nova arena alviverde começa às 19h.

CONFIRA A LISTA DE RELACIONADOS PELO PALMEIRAS:

GOLEIROS - Fernando Prass e Jailson;

LATERAIS - Zé Roberto, João Paulo, Lucas, Ayrton e Victor Luis;

ZAGUEIROS - Tobio, Vitor Hugo, Victor Ramos, Jackson e Wellington;

VOLANTES - Amaral, Gabriel e Renato;

MEIAS - Mendieta, Allione, Alan Patrick, Robinho e Ryder;

ATACANTES - Dudu, Leandro Pereira, Cristaldo e Maikon Leite.