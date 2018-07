Palmeiras pode ter meia de 18 anos como titular contra o América-MG

Preocupado com a condição física e o excesso de jogos do Palmeiras, o técnico Cuca pode lançar o meia Vitinho como novidade na partida contra o América-MG, nesta terça-feira, às 21h30, no Allianz Parque. Moisés e Cleiton Xavier, desgastados, são dúvidas para o primeiro jogo em que a equipe palmeirense entra em campo como titular do Campeonato Brasileiro.

Nesta segunda-feira, o técnico Cuca fez um trabalho tático sem a presença dos jornalistas e não deu pistas do time que joga. Três jogadores apresentaram maior desgaste do restante do elenco e podem ser poupados, casos de Cleiton Xavier, Moisés e Dudu. Eles estão na lista de relacionados, mas podem ficar como opção no banco de reservas.

Após o jogo com o Santa Cruz, Cuca avisou que iria poupar alguns jogadores. Sem opção para o setor, a diretoria pediu que o meia Vitinho fosse liberado do período de treinamentos com a seleção brasileira sub-20. Outras opções para escalar no meio seria Fabrício e Zé Roberto.

A partida com o América-MG será a terceira em sete dias do Palmeiras, por isso, Cuca não esconde a preocupação com a condição física dos jogadores. O atacante Barrios, recuperado de dores na panturrilha, participou de um treino de finalização nesta segunda-feira e pareceu estar recuperado, mas ainda não foi relacionado. Ele deve voltar ao time no sábado, contra o Cruzeiro.

Com 19 pontos, o Palmeiras é o líder do campeonato com a mesma pontuação do Internacional, mas fica à frente pelo saldo de gols (nove contra seis). A provável formação para o jogo desta terça-feira é Fernando Prass; Jean, Thiago Martins, Vitor Hugo e Egídio; Thiago Santos, Tchê Tchê, Róger Guedes, Zé Roberto (Vitinho ou Fabrício) e Gabriel Jesus; Cristaldo.