Palmeiras pode ter que remontar a equipe no fim da temporada

A ideia da diretoria do Palmeiras quando contratou 24 jogadores era reformular o elenco e no fim da temporada fazer apenas mudanças pontuais. Entretanto, para fazer isso, será necessário gastar alguns milhões para manter uma boa parte dos atletas ou então, fazer uma nova e grande mudança no elenco. No total, dez jogadores têm contrato até o fim do ano, entre eles, quatro titulares, casos de Fernando Prass, Victor Ramos, Vitor Hugo e Rafael Marques.

Os outros jogadores são Aranha, João Paulo, Jackson, Andrei, Zé Roberto e Kelvin. A maioria chegou com um valor fixado para compra. Rafael Marques, por exemplo, custará aos cofres palmeirenses R$ 4,7 milhões. Já Fernando Prass e Zé Roberto são donos dos próprios direitos econômicos, por isso negociarão direto com a diretoria.

No caso de Prass, seu contrato é antigo, sem produtividade, e isso pode dificultar as negociações. A ideia da diretoria é manter o goleiro, que tem bastante prestígio com os jogadores e a torcida. Aranha deve ser liberado e existe a possibilidade disso acontecer ainda este ano.

Rafael Marques também é outro que a diretoria fará de tudo para mantê-lo. Vitor Hugo aparece bem cotado também, enquanto os outros atletas ainda estão sendo analisados.

Até o momento, nenhum dos dez jogadores foram chamados pela diretoria para falar sobre renovação ou mesmo que não vai continuar no clube. O fato é que a diretoria aguarda para saber o que o clube vai disputar ano que vem. Se o time conquistar a classificação para a Libertadores, o projeto será diferente em comparação ao elenco para jogar apenas a Copa do Brasil.

O diretor de futebol do Palmeiras, Alexandre Matos, já disse algumas vezes que o clube não deve mais fazer contratações até o fim da temporada. No total, foram 24 reforços, sendo que Ryder e Alan Patrick até já deixaram o clube.

Veja até quando vão os contratos dos 22 jogadores que chegaram no início do ano no Palmeiras.

Alecsandro – 31/12/2016

Amaral – 31/12/2017

Andrei – 31/12/2015

Aranha – 31/12/2015

Arouca – 31/01/2019

Cleiton Xavier – 05/02/2018

Dudu – 31/12/2018

Egídio – 31/12/2017

Fellype Gabriel – 31/05/2017

Gabriel – 31/12/2016

Jackson – 31/12/2015

João Paulo – 31/12/2015

Kelvin – 31/12/2015

Leandro Almeida – 29/06/2019

Leandro Pereira – 31/12/2019

Lucas – 31/12/2017

Lucas Barrios – 04/07/2017

Rafael Marques – 31/12/2015

Robinho – 31/12/2018

Victor Ramos – 31/12/2015

Vitor Hugo – 31/12/2015

Zé Roberto – 31/12/2015