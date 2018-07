Palmeiras pode usar jatinho de Paulo Nobre para contar com Mina

O Palmeiras pode ter dois importantes reforços para enfrentar o Cruzeiro, quinta-feira, às 19h30, na arena Fonte Luminosa, em Araraquara. O zagueiro Yerry Mina e o atacante Gabriel Jesus estão com suas seleções nacionais, mas podem viajar na quarta-feira e se juntar a delegação palmeirense. A situação mais delicada é do colombiano.

Mina está com a seleção da Colômbia que enfrenta o Uruguai, em Barranquilla-COL, nesta terça-feira. Para ter o zagueiro em condições de jogo, o Palmeiras estuda utilizar o jatinho particular do presidente Paulo Nobre para buscar o jogador.

Já a situação de Gabriel Jesus é mais confortável. Ele deverá ser titular da seleção brasileira contra a Venezuela, em Mérida-VEN, e a previsão é que ele retorne ao Brasil às 11h50 de quarta, em Guarulhos. De lá, ele iria direto para Araraquara, onde a equipe palmeirense estará concentrada para o jogo.

A diretoria já utilizou o jatinho de Nobre para buscar Gabriel Jesus antes da partida contra o São Paulo, dia 7 de setembro, no Allianz Parque. Um dia antes, ele foi titular pela seleção brasileira contra a Colômbia, em Manaus. O atacante acabou entrando no clássico e participou da vitória por 2 a 1.

Outro que também pode reforçar a equipe é Lucas Barrios. O atacante está com a seleção paraguaia que encara a Argentina em Córdoba-ARG e também deve retornar ao Brasil na quarta-feira. Entretanto, a tendência é que ele seja reserva.