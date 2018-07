Palmeiras poderia estar no G-8 da Série A, diz meia

SÃO PAULO - Líder absoluto da Série B, dono do melhor ataque e também da defesa menos vazada, o Palmeiras desfruta da boa fase e do otimismo. O meia Felipe Menezes elogiou o elenco nesta quinta-feira e afirmou que, se o time estivesse na Série A, não faria uma má campanha.

"Na teoria, temos condições de estar entre os oito primeiros lugares da Série A. Mas não tenho parâmetros na prática para poder falar isso. Tenho certeza que nossa equipe é muito qualificada", disse o jogador. O primeiro colocado da Série B tem aproveitamento de 82%. Os times que disputam a liderança na Série A no momento não chegaram a conquistar 65% dos pontos disputados.

A comparação com os times na Série A começa a ficar maior no Palmeiras pela proximidade na estreia da Copa do Brasil. Na próxima semana o time recebe o Atlético-PR, no Pacaembu, pelas oitavas de final.

Felipe Menezes garante que apesar de estar habituado a adversários mais fracos, o clube não vai decepcionar a torcida na luta por o título da competição. "Somos qualificados e temos condições de brigar de igual para igual com qualquer time", afirmou.