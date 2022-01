Palmeiras recebe a Ponte Preta para rodar elenco e esquentar preparação para o Mundial

O Palmeiras começou 2022 com o pé direito, com a vitória por 2 a 0 sobre o Novorizontino no último domingo pelo Campeonato Paulista e a inédita conquista da Copa São Paulo de Futebol Júnior na goleada de 4 a 0 sobre o Santos na terça-feira. Considerando que terá mais um ano com um calendário apertado, o técnico Abel Ferreira sabe que precisa rodar o elenco na disputa do Paulistão e deve promover mudanças no time que enfrentará a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 21h35, no Allianz Parque.

O Palmeiras encerrou 2021 com 91 partidas e foi a equipe que mais jogou no futebol mundial. O treinador português, que já criticou o calendário do futebol brasileiro em muitas oportunidades, entende a necessidade de poupar jogadores pensando na sequência da temporada.

"Temos quatro jogos e com dois dias de intervalo. Não era isso que queria, mas já disse que todas as dificuldades para nós são os desafios para crescermos. A única forma que temos é se adaptar ao calendário e é isso que vamos fazer", disse Abel em coletiva.

Com isso, o técnico português vai realizar mudanças na equipe titular nas partidas anteriores à disputa do Mundial de Clubes. Para o confronto contra a Ponte, são duas ausências já confirmadas: o goleiro Weverton e o zagueiro Gustavo Gómez, que servem as seleções brasileira e paraguaia respectivamente nas partidas pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022, no Catar.

Depois da Ponte, o Palmeiras enfrentará São Bernardo (fora), no dia 29, e Água Santa (em casa), em 1º de fevereiro, todos pelo Paulistão. A estreia no Mundial está marcada para o dia 8, contra rival ainda não definido. A viagem da delegação alviverde está marcada para o próximo dia 2 rumo a Abu Dabi.

Em sua estreia em 2022, a Ponte Preta quer surpreender como visitante. O clube promoveu grande reformulação no seu elenco para a atual temporada. O principal reforço até aqui é o zagueiro Dedé, ex-Vasco e Cruzeiro, que não atua desde 2019 e tem longo histórico de contusões nos dois joelhos nos últimos anos. Outros 12 nomes chegaram ao Moisés Lucarelli, incluindo o meia Wesley, ex-Palmeiras. No Paulistão 2021, a Ponte foi à final do Troféu do Interior, mas perdeu para o Novorizontino.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X PONTE PRETA

PALMEIRAS - Marcelo Lomba; Luan, Murilo e Piquerez; Mayke, Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

PONTE PRETA - Ygor Vinhas; Norberto, Fábio Sanches, Dedé e Guilherme Santos; Moisés Ribeiro, Matheus Jesus, Léo Naldi, Wesley e Fessin; Lucca. Técnico: Gilson Kleina.

ÁRBITRO - Raphael Claus (SP).

HORÁRIO - 21h35.

LOCAL - Allianz Parque.

TV - Record, Premiere FC e Paulistão Play.