Palmeiras poupa Goulart de treino e cede campo para atividade do Talleres

O Palmeiras treinou nesta quinta-feira pela manhã sem a presença do atacante Ricardo Goulart. O jogador, que foi inscrito no Campeonato Paulista na última quarta, foi poupado da atividade para cumprir o cronograma de atividades da sua recuperação da cirurgia no joelho direito. Por isso, não foi a campo com os demais atletas e permaneceu na área interna.

Goulart tem alternado treinos no gramado com trabalhos de reforço muscular. O clube tem cuidado para que o jogador não sofra com novas dores no joelho, que foi operado em outubro. Apesar disso, a tendência é em breve ele ser testado pelo técnico Luiz Felipe Scolari, inclusive com possibilidade de ser já no próximo domingo, contra a Ferroviária, em Araraquara.

A atividade palmeirense teve as presenças do meia Gustavo Scarpa e do atacante Miguel Borja. Os dois haviam sido poupados de treinos anteriores, por terem sofrido com pancadas durante a vitória por 2 a 0 sobre o Bragantino, na última segunda-feira, no Pacaembu. Scarpa estava com dor no tornozelo esquerdo, enquanto o colombiano reclamava do joelho direito.

O clube abriu os portões da Academia de Futebol nesta quinta para o Talleres. O clube argentino eliminou nesta quarta-feira o São Paulo, pela Copa Libertadores, após segurar o empate em 0 a 0, no Morumbi, e realizou um trabalho no campo de treinos do Palmeiras. Curiosamente, o local fica ao lado do centro de treinamentos do São Paulo.