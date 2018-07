Palmeiras poupa Guerra de último treino antes de jogo com o Inter

O Palmeiras encerrou nesta terça-feira a preparação para enfrentar o Inter, em Porto Alegre, pela Copa do Brasil, envolvido em mistério. A equipe treinou pela manhã na Academia de Futebol sem a presença dos jornalistas e com um titular absoluto poupado. Segundo o clube, o meia venezuelano Alejandro Guerra foi poupado da atividade, assim como o zagueiro Yerry Mina, que participou apenas da primeira parte do trabalho.

O técnico Cuca só vai revelar a escalação minutos antes da partida no Beira-Rio, válida pelas oitavas de final da competição. O clube também não organizou entrevista coletiva nesta terça, como é o habitual diariamente, por considerar que a logística para a viagem até Porto Alegre está apertada. Os jogadores treinaram pela manhã e logo após ao almoço se dirigem ao aeroporto de Cumbica, em Guarulhos.

O treino só foi aberto na parte final, já quando o elenco disputava um rachão. Apesar da ausência, Guerra deve viajar a Porto Alegre junto com o elenco. Se não jogar, o favorito a entrar na vaga dele é Raphael Veiga.

Com a vitória por 1 a 0 no jogo de ida, no Allianz Parque, o Palmeiras joga por um empate contra o Inter para confirmar a classificação. A equipe alviverde treinou pênaltis ao final do trabalho, já para se precaver de uma possível disputa nas cobranças. Isso vai acontecer apenas se o time da casa devolver em Porto Alegre o placar.

Cuca não vai poder contar com o zagueiro Juninho e o lateral-direito Mayke. Os dois recém-contratados ficam fora da disputa da Copa do Brasil por já terem atuado na competição pelos ex-clubes, respectivamente Coritiba e Cruzeiro. A tendência é a equipe ter uma formação parecida à usada no último sábado, quando perdeu por 2 a 0 para o São Paulo, no Morumbi, pelo Campeonato Brasileiro.

O possível time titular do Palmeiras deve ter: Fernando Prass; Jean, Mina, Edu Dracena e Zé Robert; Felipe Melo e Tchê Tchê; Willian, Raphael Veiga (Guerra) e Dudu; Borja. A partida no Beira-Rio está marcada para as 21h45 desta quarta-feira.