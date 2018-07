Palmeiras poupa titulares na véspera de duelo com a Ferroviária

O Palmeiras realizou neste sábado, na Academia de Futebol, o último treino antes da partida de domingo contra a Ferroviária, em casa, pela sétima rodada do Campeonato Paulista, e poupou os titulares da atividade. Eles ficaram na sala de musculação fazendo trabalho de recuperação muscular.

Em campo, o técnico Marcelo Oliveira mandou os jogadores reservas para uma atividade de dois toques em campo reduzido. Para a partida, no entanto, o técnico deve escalar força total e contar com o retorno de Zé Roberto na lateral esquerda, no lugar de Egídio.

O goleiro Jailson, o zagueiro Edu Dracena e o meia Cleiton Xavier, que se recuperam de lesões, participaram de atividades em separado, em um dos campos da Academia de Futebol com a supervisão dos preparadores físicos.

Exceto pela entrada de Zé Roberto, o Palmeiras deve manter o time que jogou no meio de semana para enfrentar a Ferroviária. A provável escalação da equipe é: Fernando Prass; Lucas, Roger Carvalho, Vitor Hugo e Zé Roberto; Thiago Santos, Jean, Robinho, Dudu e Gabriel Jesus; Alecsandro.

Confira os relacionados pelo Palmeiras para enfrentar a Ferroviária:

Goleiros: Fernando Prass e Vagner

Zagueiros: Roger Carvalho, Vitor Hugo e Thiago Martins

Laterais: Egídio, Lucas e Zé Roberto

Meio-campistas: Matheus Sales, Arouca, Thiago Santos, Jean, Allione, Robinho e Régis

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Gabriel Jesus, Erik, Cristaldo e Rafael Marques