Palmeiras poupa titulares, mas vence o Sport e se mantém em sexto no Brasileirão

Mesmo com um time reserva, por causa da volta da semifinal da Copa Libertadores da América na terça-feira contra o River Plate, o Palmeiras venceu o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O resultado mantém o time alviverde na sexta colocação do Campeonato Brasileiro, independentemente dos jogos que ainda restam nesta 29ª rodada.

O Palmeiras abriu o placar no primeiro tempo, com Willian. A equipe apostava na bola longa, principalmente pelo lado direito, com a velocidade de Veron. Foi desta forma que o gol saiu: Luan lançou para Veron, que cruzou, e Willian chutou entre as pernas do goleiro Luan Polli.

Leia Também Mirassol vence a Aparecidense e garante o primeiro acesso à Série C em 2021

Ao ser questionado sobre ter poupado jogadores, o técnico Abel Ferreira preferiu valorizar a escalação que iniciou a partida. "A equipe do Palmeiras está aqui, temos um único objetivo: jogar para ganhar". O treinador, que já chegou a chamar o elenco de "extremamente reduzido", viu os reservas darem conta do recado. O Palmeiras teve diversas chances para ampliar o placar e praticamente não foi ameaçado pelo adversário que luta para se distanciar da zona de rebaixamento.

O Palmeiras agora volta a pensar na Libertadores. A equipe recebe o River com enorme vantagem após ter vencido o duelo de ida por 3 a 0 na Argentina. Além disso, o Palmeiras está na final da Copa do Brasil e terá pela frente o Grêmio, com jogos disputados no início de fevereiro.

Autor do gol sobre o Sport, Willian exaltou a temporada alviverde. "Antes da valorização individual, é a alegria coletivamente de fazer um bom jogo. Mesmo em três competições, o professor tem passado para manter esse espírito, não deixar a peteca cair. Fico feliz por estar fazendo parte de um grupo tão qualificado".

Neste sábado, após abrir o placar, o Palmeiras cansou de desperdiçar boas oportunidades. As melhores chances foram com Zé Rafael, que preferiu chutar em vez de tocar para Breno Lopes, que estava livre, e depois com Breno Lopes, que acertou a trave. O Sport tentava chegar, mas esbarrava na defesa bem postada do Palmeiras e não conseguiu empatar o jogo.

Já aos 49 do segundo tempo, o árbitro Dyorgines Andrade chegou a dar pênalti para o Sport por toque da bola no braço de Rony. No entanto, após analisar o lance por quase cinco minutos no monitor, ele anulou a marcação. A bola realmente bateu no braço do atacante palmeirense, mas foi chutada pelo companheiro de time Kuscevic, em um lance rápido e polêmico que deixou o Sport na bronca.

FICHA TÉCNICA

SPORT 0 X 1 PALMEIRAS

SPORT: Luan Polli; Patric, Rafael Thyere, Adryelson e Júnior Tavares (Sander); Raul Prata (Jonatan Gomez), Betinho (Ricardinho), Marcão (Ewerthon) e Thiago Neves; Marquinhos (Hernane) e Dalberto. Técnico: Jair Ventura.

PALMEIRAS: Weverton; Emerson Santos, Luan, Kuscevic e Esteves (Danilo); Zé Rafael (Patrick de Paula), Raphael Veiga (Alan Empereur) e Lucas Lima (Rony); Veron (Gabriel Menino), Breno Lopes e Willian. Técnico: Abel Ferreira.

Gol: Willian, aos 26 do primeiro tempo;

Cartões amarelos: Lucas Lima, Rafael Thyere, Thiago Neves, Gabriel Menino, Marcão, Kuscevic e Ricardinho.

Árbitro: Dyorgines Andrade (ES)

Local: Ilha do Retiro.