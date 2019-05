Palmeiras poupa Zé Rafael de treino antes de enfrentar o Atlético-MG

O Palmeiras treinou na tarde desta sexta-feira na Academia de Futebol sem contar com o meia Zé Rafael. Poupado da atividade por apresentar desgaste muscular, o jogador fez apenas atividades na área interna, mas não preocupa a comissão técnica para a partida do próximo domingo. O compromisso será em Belo Horizonte, no estádio do Mineirão, contra o Atlético-MG, pelo Campeonato Brasileiro.

Zé Rafael deve voltar ao time no trabalho deste sábado pela manhã, o último antes do embarque. O meia foi titular em quatro dos últimos cinco compromissos e no único em que não começou jogando, contra o Fortaleza, entrou em campo ainda aos oito minutos de partida, para substituir Ricardo Goulart, que se machucou. Por isso, a comissão técnica achou melhor poupar o atleta.

Para o jogo com o Atlético-MG o Palmeiras deve ter o retorno de dois titulares. O meia Bruno Henrique e o atacante Deyverson foram preservados da partida contra o San Lorenzo, na última quarta-feira, por estarem com dois cartões amarelos e correrem o risco de levarem uma outra advertência e acabarem suspensos do jogo seguinte na Copa Libertadores. Agora, a dupla pode voltar à formação titular.

Para a partida contra o Atlético-MG, o Palmeiras deve ser escalado com: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Dudu, Zé Rafael e Deyverson.