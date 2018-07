Palmeiras não terá Zé Roberto e Arouca para enfrentar o Goiás

O Palmeiras embarcou para Goiânia na manhã desta terça-feira para enfrentar o Goiás, na quarta, pelo Campeonato Brasileiro, sem Zé Roberto. Titular nas últimas cinco partidas - atuando durante os 90 minutos em todas elas -, o meia foi poupado para o clássico de domingo, contra o Corinthians, no Allianz Parque. Recuperado de lesão, o volante Arouca também não viajou, mas deverá ser utilizado domingo.

O Palmeiras vai treinar na tarde desta terça-feira no centro de treinamento do Atlético-GO. Para a partida contra o Goiás, o técnico Marcelo Oliveira relacionou 23 atletas. As novidades são o lateral-direito Lucas, recuperado de tendinite no quadril, e o atacante Cristaldo, que ficou de fora do último compromisso por causa de um incômodo na coxa esquerda.

Destaque das últimas duas partidas, Gabriel Jesus está confirmado e seguirá no comando de ataque. Vindo de vitória sobre o Joinville, o Palmeiras subiu para a quarta colocação na tabela, com 34, dentro da zona de classificação para a Libertadores.

Confira a lista de 23 jogadores relacionados para a partida:

Goleiros: Fernando Prass, Aranha e Jailson

Laterais: Lucas, João Pedro, Egídio e João Paulo

Zagueiros: Nathan, Jackson, Victor Ramos, Vitor Hugo e Leandro Almeida

Volantes: Andrei, Thiago Santos e Amaral

Meias: Robinho e Allione

Atacantes: Rafael Marques, Dudu, Cristaldo, Gabriel Jesus, Lucas Barrios e Alecsandro