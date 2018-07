Palmeiras poupará quatro jogadores para jogo com o Boa

Além desses quatro, o time do técnico Gilson Kleina tem como desfalque o volante Wesley, suspenso, e o meia Valdivia, com lesão na coxa direita. Há doze jogos sem perder, o Palmeiras optou por dar descanso a jogadores que estão mais desgastados. Nesta semana Vilson, com problemas na coxa direta, e Leandro, com dores nas costas, já haviam sido poupados de alguns treinamentos.

Entre os relacionados para o jogo contra o Boa a novidade é o retorno do atacante Vinícius, que está recuperado de lesões no tornozelo e joelho direitos. Ele deve ficar no banco de reservas como opção para o decorrer da partida.

A equipe treinaria na manhã desta sexta-feira, quando o técnico definiria a escalação titular. Logo depois da atividade o elenco embarca para viajar de ônibus até Varginha-MG. O jogo será sábado às 16h20.

Confira os relacionados do Palmeiras para pegar o Boa:

Goleiros: Bruno e Vinicius

Laterais: Luis Felipe e Fernandinho

Zagueiros: Henrique, Tiago Alves e André Luiz

Volantes: Márcio Araújo, Charles, Eguren, Wendel e Renatinho

Meias: Mendieta, Felipe Menezes, Ronny e Serginho

Atacantes: Alan Kardec, Vinicius, Ananias e Caio