Palmeiras praticamente descarta vinda de Carlos Alberto

O dirigente, porém, deixou em segundo plano o problema médico e garantiu que a questão financeira foi o principal impasse para a contratação. "Ele está praticamente descartado. Houve uma divergência nos números e achamos difícil ter uma conciliação com o Vasco", disse Frizzo, em entrevista coletiva.

A posição oficial do Palmeiras sobre o assunto ocorreu no mesmo dia em que o clube apresentou o meia Daniel Carvalho como novo reforço, fato que serviu para ofuscar a importância do provável fracasso na tentativa de contratar Carlos Alberto. E Frizzo revelou que o dinheiro que havia sido reservado para a contratação do meia do Vasco, que no ano passado atuou por empréstimo pelo Bahia, já está sendo direcionado para a possível vinda de um outro reforço.

"Chegou o Daniel (Carvalho), que é da mesma posição (do Carlos Alberto), e iremos usar este recurso para trazer outro jogador. Talvez um lateral-direito, já que só temos o Cicinho para a posição, ou um atacante, que sempre precisamos", acrescentou.

Frizzo ainda admitiu que o fato de o Santos ter desistido, oficialmente na última segunda, da contratação do lateral-direito Jonas, do Coritiba, reabriu o caminho para o jogador acertar a sua ida para o Palmeiras. "Já havia uma negociação com o Jonas. Com esse rompimento dele com o Santos, podemos retomar a negociação", revelou.