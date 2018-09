Palmeiras precisa superar o cansaço para enfrentar o Atlético-PR

Até entrar em campo contra o Atlético-PR, nesta quarta-feira, às 21h, no Allianz Parque, o Palmeiras terá como preocupação descansar para estar em condições de ter um bom rendimento no jogo, válido pelo Campeonato Brasileiro. O elenco vem de uma sequência intensa de partidas e teve um grande contratempo ao tentar voltar do último jogo. A chegada em São Paulo foi mais de 24 horas depois do previsto.

O cansaço do time é uma das preocupações do técnico Luiz Felipe Scolari para a partida. O Palmeiras entrou em campo na noite de domingo para ganhar da Chapecoense por 2 a 1 e sofreu para conseguir retornar. O aeroporto local fechado pelo mau tempo forçou o elenco a encarar sete horas de ônibus na segunda-feira até Porto Alegre. Na capital gaúcha, mais uma hora de atraso.

O grupo só conseguiu ir para casa em São Paulo na madrugada de terça-feira e apenas na parte da tarde conseguiu treinar. Na Academia de Futebol o técnico mostrou indicou novidades na escalação. O lateral Mayke e o meia Bruno Henrique devem ser preservados. Por outro lado, quem ficou fora da viagem para Chapecó retorna. São os casos do zagueiro Antonio Carlos, do meia Moisés e do atacante Dudu.

"Todo jogador e treinador quer um tempo para treinar. A gente não tem tempo de treinar, mas está dando certo. Os jogadores estão entendendo o que o Felipão está passando. Mas é melhor assim e estamos vivos em três competições. Melhor do que outros que tem a semana inteira e estão em apenas uma competição", disse o zagueiro Edu Dracena, que completa nesta quarta cem jogos pela equipe.

A escalação com a força máxima, bem parecida à usada na Copa Libertadores, tem como dúvida o goleiro. Weverton tem sentido dores na coxa direita e nesta terça, não foi a campo. A terceira opção Fernando Prass é quem surge como possível substituto, já que Jailson estava com dores no ombro e nos últimos dias e chegou a ser preservado de ser apontado para o banco de reservas.

O volante Felipe Melo será titular, como indicou Felipão na terça durante o treino na Academia de Futebol. A partida com o Atlético-PR marca o reencontro dele com a torcida depois da expulsão diante do Cerro Porteño, do Paraguai, pela Libertadores, na última semana.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X ATLÉTICO-PR

PALMEIRAS: Weverton (Prass); Marcos Rocha, Antonio Carlos, Edu Dracena e Victor Luís; Thiago Santos, Felipe Melo e Moisés; Dudu, Willian e Borja. Técnico: Felipão.

ATLÉTICO-PR: Santos; Jonathan, Zé Ivaldo, Léo Pereira e Renan Lodi; Wellington, Lucho González, Bruno Nazário, Marcinho e Nikão; Pablo. Técnico: Tiago Nunes.

Juiz: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Local: Allianz Parque

Horário: 21h

Na TV: Pay-per-view