Palmeiras precisa vencer Fluminense para sair da crise no Brasileiro

O atual campeão brasileiro tem neste sábado, no Allianz Parque, às 16h, o primeiro jogo decisivo neste campeonato. Se não superar o Fluminense, o Palmeiras pode terminar a rodada na zona de rebaixamento, ver a cobrança piorar e ter a obrigação de reagir em dois jogos seguidos fora de casa.

O técnico Cuca admite o momento delicado, pois são quatro rodadas seguidas sem vitória e sem marcar gols. "Como faz para uma panela de pressão não estourar? Tem de aliviar a pressão. Então, só vai melhorar se a gente ganhar o jogo", diz.

A preocupação dele é não ter a obrigação de jogar por vitórias, contra Santos e Bahia, fora de casa nas próximas rodadas para compensar um possível novo tropeço como mandante. Na semana em que completou 54 anos, Cuca considera importante ganhar a partida hoje para não deixar que o clima ruim permaneça até o próximo mês.

Em julho, a equipe começa a jogar as oitavas de final da Copa Libertadores. "Acho que até lá vamos estar melhores, com o nosso time já definido. O objetivo é estarmos bem no Brasileiro para entrarmos fortes no mata-mata", afirmou Cuca. Um sorteio na próxima semana vai indicar o adversário do Palmeiras.

A ambição de vencer o Fluminense ganhou alento ontem com a volta de três titulares ao treino. O zagueiro Edu Dracena, o meia Guerra e o lateral Jean trabalharam com o grupo e devem atuar. Continuam fora da equipe o atacante Dudu, com problema na virilha, assim como Mina e Borja, convocados pela seleção colombiana. O Fluminense tem como baixa o atacante Richarlison. Ele estava em negociação com o Palmeiras e pediu para não jogar.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X FLUMINENSE

PALMEIRAS: Fernando Prass; Jean, Juninho, Edu Dracena e Egídio; Felipe Melo e Tchê Tchê; Michel Bastos, Guerra e Keno; Willian. Técnico: Cuca

FLUMINENSE: Júlio César; Lucas, Nogueira, Henrique e Léo; Luiz Fernando, Wendel e Douglas; G. Scarpa, Pedro e Henrique Dourado. Técnico: Abel Braga

Juiz: André Castro (GO)

Na TV: Pay-per-view

Local: Allianz Parque

Horário: 16h