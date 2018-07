Palmeiras prega agora concentração total no Brasileirão

SÃO PAULO - Depois da derrota por 3 a 0 para o Millonarios, na noite de terça-feira, na Colômbia, que custou a eliminação nas oitavas de final da Copa Sul-Americana, o Palmeiras desembarcou na tarde desta quarta em São Paulo. E o discurso dos jogadores foi praticamente o mesmo: agora que o time não está mais na competição continental, é concentração total na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.

Apesar de lamentar a eliminação na Sul-Americana, o elenco palmeirense ressaltou o lado positivo da situação. Agora, o time poderá concentrar forças no Brasileirão, no qual ocupa a zona de rebaixamento e tem apenas mais seis rodadas para evitar a queda.

"Como não tem mais a disputa da Sul-Americana, não tem mais que ficar viajando. Por esse lado é melhor. Podemos nos concentrar no Brasileirão", afirmou o zagueiro Thiago Heleno, durante o tranquilo desembarque da delegação no aeroporto de Cumbica.

O atacante Barcos concordou com a análise do companheiro, mas lamentou a postura palmeirense na derrota para o Millonarios, quando o time colombiano foi superior e conseguiu vitória fácil. "O problema foi o jeito como a gente jogou", avaliou o argentino.

Agora, como foco apenas no Brasileirão, o Palmeiras volta a jogar no sábado, quando visita o Inter no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Em 18º lugar, a equipe está com 32 pontos, quatro atrás do Bahia, o primeiro fora da zona de rebaixamento do campeonato.