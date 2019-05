Palmeiras prepara compra do colombiano Ivan Angulo no fim do ano

O Palmeiras decidiu que vai comprar o atacante colombiano Ivan Angulo. O jogador está emprestado pelo Envigado até o fim do ano e atualmente integra o elenco sub-20 do clube, mas o técnico Luiz Felipe Scolari e a diretoria já acertaram que nos próximos meses, vão exercer a preferência e adquirir os direitos econômicos do atleta.

Felipão disse nesta quinta-feira, após a vitória sobre o Sampaio Corrêa, pela Copa do Brasil, que o Palmeiras quer ficar com o jogador. "Sabemos que, provavelmente, com a opção de compra que temos, que o Palmeiras vai comprar. Ele já mostrou na seleção e sub-20. O treinador disse ter gostado do que viu do jogador até agora, apesar de Angulo não treinar com frequência entre os profissionais.

O colombiano está na Polônia, onde disputa o Mundial sub-20 com a seleção. Angulo marcou um gol na estreia do país e tem sido titular da equipe. O Palmeiras trouxe o reforço ao observá-lo em ação no ano passado e se impressionado com a velocidade, drible e poder de finalização do jogador. Mesmo com boas perspectivas futuras sobre a revelação, Felipão prega paciência.

O técnico afirma que o nível no futebol profissional é bem mais alto e vai demandar da revelação um tempo para se adaptar. "Ele veio para trabalhar no sub-20, para que a gente observasse ele jogando no sub-20, e na medida do possível, dar oportunidade no profissional. No profissional é bem diferente, vocês não imaginam o quanto", comentou.