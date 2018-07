Palmeiras prepara homenagem para ídolo Evair neste sábado

Antes da partida contra o Capivariano, sábado, no Allianz Parque, a diretoria do Palmeiras vai homenagear o ex-atacante Evair, pelo 50 anos de idade comemorado no último dia 21. A ideia é que o presidente Paulo Nobre dê uma placa para o ex-jogador no gramado, com o intuito dele ser saudado pelos torcedores.

No dia 21, foi feita uma festa surpresa para o atacante no estádio palmeirense. O evento neste sábado acontecerá às 16h30, duas horas antes da partida contra o Capivariano.

Veja o vídeo da festa surpresa para Evair

Evair conquistou seis títulos pelo Palmeiras e é considerado um dos maiores ídolos da história do clube. Ele ganhou o Campeonato Paulista (1993 e 94), o Brasileiro (93 e 94), Rio-São Paulo (93) e Libertadores (99).