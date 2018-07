Palmeiras prepara Marcos para clássico com São Paulo O Palmeiras projeta o retorno de Marcos ao time no clássico contra o São Paulo, no dia 27 de fevereiro, mas o goleiro não garante que isso irá acontecer. Em recuperação de dores musculares, Marcos já está fora dos jogos contra Mogi Mirim, domingo, pelo Campeonato Paulista, e Comercial (PI), pela Copa do Brasil, na quarta-feira. O ídolo palmeirense explicou que está se preparando para não ficar fora dos jogos decisivos do estadual, já que a equipe realiza boa campanha.