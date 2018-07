Palmeiras prepara novidades para semana antes da estreia

O elenco do Palmeiras treina na manhã desta segunda-feira em Atibaia, interior de São Paulo, onde se prepara visando a estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, sábado, contra o Atlético-PR, no Allianz Parque. A tendência é que nos próximos dias, muitas novidades agitem o ambiente alviverde. Reforços que chegam, jogadores recuperadores de lesão e novas contratações podem acontecer.

A diretoria espera que nesta semana, o lateral-direito e meia Tchê Tchê, do Audax, já se apresente ao técnico Cuca e se junte ao grupo em Atibaia. Outro que também pode aparecer nos treinamentos é o meia Juninho. Ele está emprestado para o Audax, mas pertence ao Palmeiras e o técnico Cuca avisou que pretende contar com o jogador.

O zagueiro colombiano Mina é aguardado, mas deve ir para a Academia de Futebol, fazer exames médicos e retornar para o Santa Fe, onde ainda deverá atuar mais alguns jogos no Campeonato Colombiano.

Além dos dois, existe a possibilidade do clube anunciar mais algumas contratações ao longo da semana. O diretor de futebol, Alexandre Mattos, passou as últimas semanas conversando com diversos clubes e empresários de atletas que se destacaram nos campeonatos estaduais e ainda tem a intenção de reforçar o elenco alviverde.

Quanto a problemas físicos, o atacante Dudu parece recuperado de dores na coxa direita, mas ainda fará alguns testes ao longo da semana para saber se tem condições de atuar no final de semana. Os meias Allione e Moisés, em estágio avançado de recuperação, ainda deverão demorar um pouco mais para retornar aos gramados.