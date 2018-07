Palmeiras prepara plano especial para tentar a contratação de Riquelme

SÃO PAULO - Um dos sonhos de consumo do Palmeiras nos últimos anos, o meia Riquelme deixou o Boca Juniors e está sem clube. Ciente de que nunca teve tantas chances de contratar o meia, de 34 anos, a diretoria alviverde estuda uma forma de conseguir contratá-lo e assim dar à torcida um presente após um sofrido ano.

Nenhum dirigente fala abertamente sobre o assunto e nem de nenhuma outra contratação. Mas o fato é que eles estão estudando uma forma de montar um projeto, que consiga agradar o jogador e convencê-lo a defender o clube. Com a situação financeira delicada, a diretoria sabe que se oferecer apenas um salário dentro de suas condições, dificilmente vai conseguir trazer o meia.

Ainda não foi feito nenhum contato com o jogador, pois a ideia é apresentar um projeto completo e que demonstre a real vontade do clube em contratá-lo. A tendência é que até a próxima semana isso seja feito e as negociações sejam abertas.

Mas o Palmeiras terá de agir rápido. Outros clubes brasileiros e do Oriente Médio estão interessados e alguns já entraram em contato com o atleta. Além disso, o próprio Boca não descarta a possibilidade de recontratá-lo, já que Carlos Bianchi - tricampeão da Libertadores e bicampeão mundial pelo clube - está próximo de voltar a ser treinador do time argentino e é muito amigo de Riquelme.

O Palmeiras pretende anunciar pelo menos mais uma contratação até o fim do ano. O volante Rodrigo Souto, do Jubilo Iwata, do Japão, e que já passou por Santos e São Paulo, negocia e pode acertar nos próximos dias.