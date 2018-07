Palmeiras pretende iniciar a pré-temporada com mais quatro reforços

SÃO PAULO - O Palmeiras espera até amanhã anunciar a contratação de mais quatro jogadores e já levá-los com o restante da delegação para Itu, onde o time vai se concentrar e fazer a pré-temporada. São eles: o lateral-direito Jorge Moreira, o esquerdo William Matheus, o zagueiro Lúcio e o meia Marquinhos Gabriel.

A diretoria pretende se reunir com representantes do Libertad e até amanhã definir a situação de Moreira. O jogador já acertou salários com o Palmeiras, mas o time paraguaio pediu US$ 2 milhões (R$ 4,7 milhões), valor considerado elevado pelo Alviverde. Mas após nova negociação, aceitaram diminuir a pedida e uma reunião deve sacramentar o acordo.

Em relação aos outros três jogadores a situação é mais fácil e restam detalhes para o anúncio acontecer. Hoje, serão apresentados o volante França e os atacantes Diogo e Rodolfo. Nos próximos dias, o Palmeiras quer também definir se Bruno César vem ou não. Uma proposta foi feita ao Al Ahli, da Arábia Saudita, mas até o momento não teve resposta. Do Cruzeiro pode chegar mais um ou dois jogadores como pagamento do novo empréstimo de Luan.