Palmeiras prevê bom público neste sábado no Pacaembu

SÃO PAULO - O Palmeiras deve fazer neste sábado o último jogo no Pacaembu antes de garantir matematicamente o acesso para a divisão de elite do futebol brasileiro. Por isso, a partida contra o América-RN, a partir das 16h20, pode ser marcante na campanha palmeirense para retornar à Série A. E a expectativa no clube é que o estádio receba pelo menos 20 mil torcedores.

Depois da partida deste sábado, o Palmeiras fará seis jogos longe da cidade de São Paulo e só voltará a jogar no Pacaembu no dia 26 de outubro, contra o São Caetano. Como visitante, a equipe enfrenta o Oeste e o ABC, depois recebe o Figueirense e o Guaratinguetá em local a ser definido (punição imposta pelo STJD) e volta a ser visitante diante do Icasa e Bragantino.

Quando voltar ao Pacaembu, no dia 26 de outubro, é possível que o Palmeiras já tenha garantido o acesso. Afinal, lidera a Série B com bastante folga: tem 55 pontos em 24 rodadas, contra 46 da vice-líder Chapecoense e 38 do quinto colocado Icasa. Até a noite desta sexta-feira, foram vendidos antecipadamente 9.200 ingressos para o jogo contra o América-RN. Neste sábado, o torcedor ainda poderá comprar pela internet (até o início do confronto), nas bilheterias da sede social do Palmeiras, das 10h às 15h, e no próprio estádio do Pacaembu, das 10h até o intervalo da partida.

PREÇOS DOS INGRESSOS

Arquibancadas Verde e Amarela - R$ 40,00

Arquibancada Laranja - R$40,00

Cadeira Laranja - R$80,00

Cadeira Descoberta - R$120,00

Cadeira Coberta Azul - R$ 200,00

Tobogã - R$ 30,00