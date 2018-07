Palmeiras prioriza treinos com bola na pré-temporada

SÃO PAULO - A pré-temporada costuma servir principalmente para dar condicionamento físico aos jogadores para encarar a maratona de jogos durante o ano. No caso do Palmeiras, a opção para 2012 foi priorizar os treinos com bola nesse trabalho de preparação, conforme revelou nesta quarta-feira o preparador físico Anselmo Sbragia.

"Nos primeiros 10 dias de pré-temporada, é certo que treinaremos sempre em dois períodos. Vamos começar forte os trabalhos e já estipulamos com o restante da comissão técnica que, no terceiro dia de treinos, vamos introduzir os treinamentos com bola aos jogadores", contou o preparador físico do Palmeiras.

A pré-temporada palmeirense começa na próxima quarta-feira e será toda feita na Academia, ao invés de viajar para alguma cidade do interior paulista, como o clube costumava fazer no passado. E Anselmo Sbragia comemora por ter uma semana a mais de trabalho em comparação ao que aconteceu no começo de 2011.

"O ideal seriam quatro semanas para preparar bem os atletas, mas o fato de a competição começar uma semana depois em relação à atual temporada já ajuda bastante e é muito bem-vinda", disse o preparador físico, lembrando que a estreia do Palmeiras no Paulistão será no dia 22 de janeiro, contra o Bragantino.