Palmeiras programa 4 jogos-treino, e Jailson realiza atividades em campo pela 1ª vez

O trabalho de pré-temporada da manhã deste sábado no Palmeiras teve a novidade do meio-campista Jailson, anunciado na última sexta-feira como quarto reforço do clube para 2022. Sem atuar desde 2020, o jogador realizou testes na parte interna da Academia de Futebol antes de correr no gramado pela primeira vez no seu novo time.

Jailson assinou contrato por uma temporada com o Palmeiras e já integra a pré-temporada do clube, que tem como foco a disputa do Mundial de Clubes, que acontecerá em fevereiro. Antes disso, a estreia do time principal no ano acontecerá pelo Campeonato Paulista, no dia 23, contra o Novorizontino, no interior do estado.

Devido à pandemia, Jailson não conseguiu retornar à China desde o final de 2020 para defender o Dalian Pro, clube com o qual rescindiu em dezembro, antes de assinar com o alviverde paulista. Apesar de estar há mais de um ano sem jogar, Jailson garantiu que se manteve em forma e precisará retomar apenas ritmo de jogo antes do final da temporada.

Para ajudar o atleta a recuperar o ritmo, o Palmeiras tem um jogo-treino contra o Pouso Alegre marcado para este domingo na parte da tarde. Na próxima quarta-feira, o clube enfrentará, no Allianz Parque, a Portuguesa em mais um jogo-treino, atividade que volta à programação do time alviverde no próximo sábado em duas oportunidades, contra o Juventus, pela manhã, e o Primavera de Indaiatuba, na parte da tarde. Todas as atividades serão fechadas para a imprensa.

O treinamento comandado pelo técnico Abel Ferreira na manhã deste sábado teve como foco transições e simulações de jogo. Primeiro, o treinador dividiu o elenco em dois e simulou situações de ataque e defesa. A segunda parte da atividade teve dimensões reduzidas e também contou com duas equipes, que tiveram complemento de alguns atletas do sub-20.