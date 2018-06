Palmeiras projeta pós-Copa de recuperação e sem priorizar um torneio a outro

Disputando a Copa do Brasil e a Libertadores, além do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras pretende levar força máxima para todos os jogos destes torneios depois da Copa do Mundo.

A estratégia difere da adotada no ano passado, quando a prioridade na Libertadores fez o time perder pontos importantes no Brasileirão - em que terminou com a segunda colocação, atrás do Corinthians.

“Não dá para priorizar nada", avalia o técnico Roger Machado. "Depois da parada para a Copa, teremos uma sequência de jogos quarta e domingo. A ideia é sempre levar força máxima em todas as competições."

O treinador pondera que é necessário também dar oportunidades também a atletas que jogam menos. "Em algum momento, teremos que dar oportunidade para quem joga menos, como na Libertadores, que utilizamos e eles entraram bem."

O duelo desta quarta contra o Flamengo é uma chance de o Palmeiras terminar o Brasileirão antes da parada para a Copa entre os primeiros colocados. As equipes se enfrentam no Allianz Parque às 21h45.

"É jogo pra gente se manter na frente. O objetivo é acabar esse período pré-Copa entre as primeiras colocações. Vai ter jogado 30% do campeonato, o importante é manter ali na frente."