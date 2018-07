Palmeiras projeta retorno de Valdivia no domingo

SÃO PAULO - Satisfeito com a evolução do Palmeiras nos últimos jogos, o técnico Gilson Kleina já cogita contar com Valdivia na próxima rodada do Paulistão. O meia poderia voltar ao time na partida contra o União Barbarense, domingo, no Pacaembu.

Valdivia está na reta final no processo de recuperação de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele deve retornar aos treinos com bola nesta terça-feira e, dependendo do seu rendimento, poderá ser relacionado para o jogo de domingo, válido pela 9ª rodada.

"Ele está fazendo a transição do médico para o físico e vamos ver se poderemos contar com ele durante a semana", diz o treinador, cauteloso. "Queremos mais do que nunca diminuir as lesões do Valdivia".

Kleina, no entanto, não esconde a ansiedade para poder contar com o jogador. "Ele sabe fazer a leitura da partida e organizar a equipe. É criativo e tem condições de, em frações de segundos, colocar o companheiro na cara do gol". Valdivia está afastado da equipe há cerca de duas semanas, por conta da contusão.