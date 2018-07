Palmeiras promete foco e dedicação na Sul-Americana

"Sempre que o Palmeiras entra em uma competição, entra para ganhar. Queremos vencer e tentar se manter vivo na competição. Não vamos para Colômbia para passear. Enquanto deixarem a gente chegar, vamos chegando e jamais iremos tirar o pé", disse o atacante Obina.

O goleiro Bruno, um dos poucos titulares que jogam nesta terça-feira, acredita que a vitória pode manter o clima de confiança para o Brasileirão. "Quando o Gilson (Kleina) assumiu, tivemos duas vitórias contra Figueirense e Ponte Preta e vencemos a terceira contra o Millonarios. Agora estamos vindo de duas vitórias e a história pode se repetir e nos dar ainda mais confiança", disse o jogador.

O vice-presidente de futebol do Palmeiras, Roberto Frizzo, também fez questão de destacar a importância da competição. "É um título internacional, que tem resultado financeiro interessante e tem ainda a Recopa (disputada entre os campeões da Sul-Americana e da Libertadores), que é sempre gostosa de jogar. Seriam dois troféus para ganhar em 2013. Seria muito bom", afirmou o dirigente.

No primeiro jogo disputado contra o Millonarios, o Palmeiras venceu por 3 a 1 no Pacaembu. Agora, joga com a vantagem de poder perder por até 1 gol de diferença nesta terça-feira em Bogotá. Caso o resultado seja de 3 a 1 para os colombianos, a decisão da vaga vai para os pênaltis.