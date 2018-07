Palmeiras promete mostrar bom futebol contra o Penapolense

A volta do bom futebol é a promessa do Palmeiras na noite deste domingo, quando enfrenta o Penapolense, fora de casa, às 18h30, pelo Campeonato Paulista. O motivo de tanta confiança foi a semana livre, sem jogos para o time treinar forte e se preparar fisicamente para mais uma partida longe de casa. A ideia é vencer, convencer e manter o clima de paz, após o início turbulento de competição.

Os jogadores do Palmeiras lembram que o jogo em que o time teve melhor atuação foi contra o Osasco Audax, pela primeira rodada do Campeonato Paulista e isso se deu, segundo eles, pelo tempo que o time teve para trabalhar. "Tivemos uma postura diferente e acho que o fato de termos mais tempo para nos entrosar nos treinamentos ajudou", disse o atacante Rafael Marques.

Se o problema era falta de ensaios, o Alviverde vai entrar ligado nos 220 volts neste domingo A equipe fez atividades longas e intensas durante a semana e na quarta-feira treinou de manhã e à tarde. O técnico Oswaldo de Oliveira tinha reclamado bastante da corrida contra o tempo para entrosar, dar padrão tático e recuperar fisicamente os atletas.

Na semana, foram dois trabalhos táticos com praticamente o mesmo time. As mudanças só ocorreram por questões físicas.

Para o jogo deste domingo, o time é praticamente o mesmo que derrotou o São Bento por 1 a 0, no primeiro compromisso da equipe fora de casa e em uma das piores atuações na temporada.

FRUSTRAÇÃO

Zé Roberto e Tobio foram poupados de algumas atividades durante a semana e apenas o zagueiro vai para a partida. Oswaldo tinha dito, após o jogo do último sábado, que neste domingo seria dia da estreia do volante Arouca, mas recuou após ver o desempenho do atleta.

"Ele ficou 70 dias inativo ano passado e acho melhor ele passar mais uma semana de trabalho", disse o treinador. Assim, Oswaldo adia a decisão de quem vai sair para a entrada do novo reforço. Alan Patrick e Allione são os mais cotados e Robinho surge como terceira opção.

Além da melhora no futebol, outro ponto que o Palmeiras tenta mostrar evolução é na defesa. O clube não levou gols nos últimos dois jogos e espera passar em branco mais uma vez. Oswaldo tem treinado bastante a defesa, principalmente as jogadas de bolas paradas.

No outro lado, o Penapolense tenta a primeira vitória no campeonato. O time até já demitiu técnico – Narciso caiu na quarta rodada – e PC Gusmão estreou com derrota por 2 a 1 para o Mogi Mirim. A equipe de Penápolis conta com dois ex-palmeirenses: o zagueiro Gualberto e o volante Washington.

FICHA TÉCNICA

PENAPOLENSE X PALMEIRAS

PENAPOLENSE: Leandro Santos; Arnaldo, Jailton, Gualberto e Bruninho; Gilmak, Washington, Ronaldo Mendes e Rafael Costa; Diego Rosa e Léo. Técnico: PC Gusmão.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Lucas, Tobio, Vitor Hugo e João Paulo; Gabriel, Robinho, Alan Patrick, Dudu e Allione; Cristaldo. Técnico: Oswaldo de Oliveira.

Juiz: Leandro Bizzio Marinho

Local: Tenente Carriço, em Penápolis

Horário: 18h30

Transmissão: SporTV