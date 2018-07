Palmeiras promete seriedade para evitar um desastre contra o Coruripe

SÃO PAULO - Líder isolado do Campeonato Paulista, dono do melhor ataque da competição, invicto há 21 partidas, curtindo a descoberta de um goleador como Barcos... Tudo vai bem no Palmeiras, mas todos no clube sabem que a calmaria dará lugar a um terremoto se o time não confirmar seu amplo favoritismo no jogo de quarta-feira contra Coruripe, em Jundiaí, pela Copa do Brasil.

A tarefa de garantir a vaga na segunda fase não parece ser das mais complicadas, mas os jogadores prometem muita seriedade para evitar uma zebra do tamanho do estádio. “Temos de vencer de qualquer jeito. Para eles será o jogo da vida, e com certeza vão lutar muito para conseguir a classificação.” Por via das dúvidas, Felipão colocou o time para treinar pênaltis - que decidirão o classificado se o visitante ganhar por 1 a 0.

O presidente do Coruripe, talvez animado pela façanha de outro time alagoano (o ASA, que eliminou o Verdão em 2002 em pleno Parque Antártica), arrisca um palpite. “É só fazermos um golzinho que a pressão em cima deles vai ficar grande”, afirmou Rosewellington Tavares, que é conhecido como Pato. “Vamos jogar com todas as nossas forças para reverter o quadro.” Mas diz não ter dinheiro para pagar bicho em caso de classificação. “Nossa bonificação para os jogadores é pagar os salários em dia e dar boas condições de trabalho.”

Manter o ambiente tranquilo esta semana é muito importante para o Palmeiras, que domingo terá o Corinthians pela frente no Paulistão. E para isso nada melhor do que uma vitória tranquila esta noite.

Felipão não poderá contar com nenhum de seus meias principais pela primeira vez no ano. Valdivia cumprirá o segundo e último jogo de suspensão por ter sido expulso no clássico com o Corinthians na última rodada do Brasileiro, e Daniel Carvalho foi vetado por ter sentido dor na coxa direita.

O técnico testou duas formações no coletivo. Começou com Ricardo Bueno formando o ataque com Maikon Leite e Barcos e os três volantes (Marcos Assunção, Márcio Araújo e João Vitor). Depois, trocou Ricardo Bueno pelo meia Patrik. Pedro Carmona não foi nem testado. Na defesa, Artur e Maurício Ramos foram titulares na primeira parte do treino. Na segunda, entraram Cicinho e Leandro Amaro.

PALMEIRAS - Deola; Artur, Leandro Amaro, Henrique e Juninho; Márcio Araújo, Marcos Assunção, João Vitor e Patrik (Ricardo Bueno); Maikon Leite e Barcos. Técnico: Felipão

CORURIPE - Juninho; Rogério Rios, Jacó, Renato Mello e Rogerinho; Jota, Jair, Geninho e Cleiton; Ivan e Hugo Henrique. Técnico: Elenilson Santos

Árbitro: Leandro Júnior Hermes (PR)

Horário: 19h30

Local: Jayme Cintra, em Jundiaí

TV: SporTV