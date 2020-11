Palmeiras promove estreia de Abel Ferreira para confirmar classificação na Copa do Brasil

Jogo dentro de casa, com boa vantagem construída como mandante e com um técnico estreante. O Palmeiras confia em todo esse cenário positivo para nesta quinta-feira, às 19h, no Allianz Parque, confirmar todo o favoritismo diante do Red Bull Bragantino e avançar às quartas de final da Copa do Brasil. Na primeira partida sob o comando de Abel Ferreira, a equipe defende a vantagem de 3 a 1 construída no encontro anterior para chegar à próxima fase.

O treinador português desembarcou no Brasil na segunda-feira e teve dois dias de trabalho com o grupo antes do primeiro jogo no cargo. Ao menos o técnico tem pela frente um compromisso teoricamente mais fácil. Dentro de casa, o Palmeiras pode perder por até um gol de diferença que se classifica. Caso a derrota seja por dois gols, a decisão será nos pênaltis.

Mas o novo comandante quer ignorar a vantagem e pretende deixar uma boa impressão na estreia. "Quem está em um clube como o Palmeiras só pode pensar em vencer, não há outra forma", disse o português. O intuito dele é já nesta primeira partida mostrar à torcida um pouco do que o time deverá ser capaz de fazer. "Prometo trabalho e que o Palmeiras no primeiro ao último minuto fará tudo para ganhar", afirmou.

Para conseguir se preparar para a estreia mesmo com tão pouco tempo no Brasil, o português se esforçou. O técnico vai morar pelos próximos meses em um dos quartos da Academia de Futebol e nos últimos dias fez várias reuniões. Em uma delas, chamou todos os funcionários para uma conversa. Em outro encontro, conversou com o auxiliar técnico Andrey Lopes para pegar informações sobre o rendimento dos atletas nos últimos jogos.

O técnico garante estar satisfeito com o time e tranquilo por poder começar o trabalho após uma sequência de quatro vitórias do Palmeiras na temporada. "Quem não gosta de receber um time com vitórias, com vontade de ganhar, garra, energia e agressividade?", analisou Ferreira. Nesses quatro últimos jogos a equipe marcou 14 gols e sofreu apenas um.

Pelo pouco tempo de clube, a tendência é o técnico mexer pouco na escalação. Ferreira foi apresentado na quarta-feira e disse ter gostado bastante das atuações de Felipe Melo, Viña e Luiz Adriano contra o Atlético-MG na vitória da última segunda.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS X RED BULL BRAGANTINO

PALMEIRAS: Weverton; Gabriel Menino, Luan, Gómez e Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Rony, Wesley e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

RED BULL BRAGANTINO: Cleiton; Aderlan, Ligger, Léo Ortiz e Edimar; Raul, Lucas Evangelista e Claudinho; Artur, Cuello e Ytalo. Técnico: Mauricio Barbieri.

Juiz: Vinicius Dias Araujo (SP)

Horário: 19h

Local: Allianz Parque

Na TV: SporTV