Palmeiras promove exposição de troféus do clube a partir do dia 20

O Palmeiras vai promover entre os dias 20 e 30 de setembro uma exposição com alguns dos seus principais troféus e itens históricos. Peças do antigo estádio Palestra Itália, taças da Copa do Brasil de 2012, do Campeonato Paulista de 1942 e da primeira conquista do clube, a Taça Savoia, de 1915, estarão abertas ao público gratuitamente na loja Academia Store da Rua Augusta.

Para comemorar a abertura da exposição, o ídolo palmeirense Ademir da Guia estará presente no local no dia 20, das 18h às 21h, para recepcionar o público e posar para fotos. "Espero que os palmeirenses compareçam em grande número, pois é uma oportunidade de conhecerem um pouco mais a história do clube e se depararem com peças e taças tão importantes", afirmou o ex-jogador.

"Queremos que os torcedores se aproximem mais dos seus ídolos e da história do clube, e essa é mais uma das inúmeras ações promovidas pela Academia Store neste ano. Nossa preocupação em estreitar essa relação é enorme", explicou Márcio Bueno, diretor de marketing da Meltex Franchising. A exposição gratuita ficará aberta ao público diariamente das 12h às 20h, com exceção do domingo, quando o horário será das 12h às 16h.

Exposição "Nascemos Campeões"

Local: Academia Store Augusta

Endereço: Rua Augusta, 2078, São Paulo - SP

Data e Horário: de 20 a 30 de setembro, das 12h às 20h, e domingo, das 12h às 16h

Telefone: (11) 3062-7633