Palmeiras promove saídas de jogadores e reduz elenco para 2016

O Palmeiras tem tentado enxugar o elenco, ao negociar jogadores que não fazem mais parte dos planos do técnico Marcelo Oliveira. O goleiro Fábio foi emprestado para o Oeste, o meia Tiago Real para o Vitória e três atletas devem ser cedidos por um ano para o Coritiba: o volante Amaral e os atacantes Leandro e Vinícius. O meia Felipe Menezes também será emprestado.

Formado no clube, Fábio acertou com o time de Itápolis até agosto de 2017. O goleiro teve poucas chances na última temporada, ao atuar apenas em duas partidas, e enfrentou grande concorrência na posição. Marcelo Oliveira tem como opções no elenco o recém-contratado Vágner, fora o titular Fernando Prass e os reservas Jailson e Vinicius Silvestre.

Já Tiago Real esteve na última temporada emprestado ao Bahia e agora vai jogar no rival. Ao anunciar o reforço, o Vitória ainda ironizou: "Agora é de primeira", em referência ao acesso recente do clube rubro-negro à Série A em 2016, enquanto o tricolor baiano continua na divisão de acesso. O contrato do meia vai até dezembro.

O elenco se reapresenta nesta quarta-feira na Academia de Futebol, e não deverá ter Rafael Marques – que ainda aguarda para saber se continuará no clube na próxima temporada.