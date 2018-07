Palmeiras promove três jogadores das categorias de base

O elenco do Palmeiras conta com 33 jogadores, número considerado apropriado pelo técnico Marcelo Oliveira. Entretanto, a ideia da diretoria é que exista uma maior integração entre o time profissional e os garotos das categorias de base, além disso, alguns setores estão um pouco desfalcados. Por isso, o treinador resolveu promover três atletas que fazem parte do time sub-20, casos do lateral-direito Lucas Taylor e dos volantes Daniel e Matheus Sales.

Os três devem intercalar entre o time profissional e a equipe sub-20. Na lateral-direita, o elenco contra apenas com Lucas e João Pedro, que está se recuperando de problemas musculares. Tanto que nos coletivos Marcelo Oliveira tem improvisado Nathan e Mouche no setor.

Entre os volantes, Gabriel sofreu lesão e com isso, o treinador conta com Arouca, Andrei e Amaral apenas. Julen, que ainda não atuou, mas faz parte do time profissional, está se recuperando de lesão e não pode ser utilizado. Por isso, em determinadas atividades, também é preciso a improvisação.

Dos 33 jogadores do atual elenco palmeirense, apenas cinco vieram da base. Casos dos goleiros Fábio e Vinicius; o zagueiro Nathan, o lateral-direito João Pedro e o atacante Gabriel Jesus.