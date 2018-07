Palmeiras prorroga contrato com o atacante Dudu até 2020

O Palmeiras acertou nesta terça-feira a prorrogação do contrato do atacante Dudu. O vínculo foi aumentado por mais duas temporadas e agora, tem validade até dezembro de 2020. Junto com isso, a diretoria firmou com o atual capitão do time um salário maior e um novo valor da multa rescisória.

Semanas atrás o clube comprou do Dínamo de Kiev, da Ucrâniam os 50% dos direitos econômicos restantes do jogador. A primeira metade havia sido adquirida em 2015, na chegada dele ao Palmeiras. A aquisição final foi sacramentada com o dinheiro do patrocinador master do Palmeiras, a Crefisa.

O capitão da equipe tem 112 jogos e 25 gols pelo Palmeiras. Antes dele, outros cinco jogadores do elenco passaram pelo mesmo processo de prorrogação do contrato e aumento salarial. O último havia sido o atacante Róger Guedes. Os demais foram o goleiro Jailson, o volante Tchê Tchê e os meias Moisés e Thiago Santos.