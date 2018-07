Palmeiras prorroga contrato e economiza em empréstimo de Capixaba

SÃO PAULO- Sem oportunidades no time do Palmeiras, o lateral-direito Fabinho Capixaba acertou seu empréstimo para o Joinville e fica no time catarinense até o fim do campeonato catarinense, que acaba em maio. Com o acordo, o jogador não veste mais a camisa do time alviverde, mas antes de sair, se viu envolvido em uma polêmica.

O nome de Capixaba aparece no BID como atleta do Joinville, mas como se tivesse prorrogado seu contrato com o Palmeiras - sem especificar o período-, algo que causou surpresa na torcida, já que ele sequer estava sendo aproveitado pelo técnico Gilson Kleina. De fato, prorrogou o vínculo, mas por apenas um mês e o Palmeiras fica responsável por cerca de apenas 10% de seu salário. Os outros 90% é o Joinville quem vai arcar.

O contrato do lateral com o Joinville foi acertado no dia 29 de fevereiro, mas por questões burocráticas, demorou um pouco mais para ser sacramentado e o jogador ter autorização para se apresentar no time catarinense. Neste tempo, ele ficou treinando em separado na Academia de Futebol. O acerto só aconteceu na última segunda-feira, data limite para inscrição de jogadores no Campeonato Catarinense.

Como o contrato antigo ia até abril, Capixaba precisou prorrogar o vínculo por mais um mês para se enquadrar na lei da Fifa, que determina o prazo mínimo de três meses para um contrato de atleta profissional. Assim, o lateral assinou contrato de empréstimo com o Joinville que vai de 29 de fevereiro até 29 de maio. Depois desta data, ele está livre para negociar com qualquer outro clube.