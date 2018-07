Palmeiras prorroga empréstimo de Deola com Vitória A diretoria do Palmeiras anunciou nesta sexta-feira a prorrogação do contrato de empréstimo do goleiro Deola com o Vitória por mais uma temporada, até o dia 15 de dezembro de 2013. O jogador, que participou da campanha que recolocou o time baiano na Série A do Campeonato Brasileiro neste ano, dificilmente seria aproveitado pelo técnico Gilson Kleina.