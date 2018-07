Palmeiras prorroga patrocínio até o fim do Paulistão

SÃO PAULO - O Palmeiras acertou com a Kia a prorrogação do patrocínio master de camisa até o fim do Campeonato Paulista deste ano, em maio. O acordo anterior era válido até o fim da temporada passada e o time alviverde continuava a estampar a marca da empresa como "gratidão" pela parceria, que teve início em fevereiro do ano passado.

O acordo anterior rendia aos cofres palmeirenses R$ 1,4 milhão por mês. Com o novo acordo, a empresa vai pagar R$ 500 mil por mês para o clube. A ideia da diretoria é aproveitar o tempo em que a Kia estará na camisa para conversar com outras empresas e também vender uma parte das camisas que estão estocadas pela Adidas com a marca da empresa sul-coreana.

A chance de prorrogar o vínculo com a empresa é pequeno. A nova diretoria do Palmeiras já conversa com outras empresas e espera que, ao término do Estadual, já anuncie a nova marca que estampará o peito da camisa.