Palmeiras protocola protesto contra árbitro gaúcho por erros

O Palmeiras protocolou na tarde desta sexta-feira um pedido de afastamento e reciclagem do árbitro gaúcho Anderson Daronco, que apitou a partida entre Palmeiras e Flamengo, na última quarta-feira. O presidente Paulo Nobre compareceu à Federação Paulista de Futebol (FPF), entidade que representa os clubes de São Paulo na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), e reuniu-se pessoalmente com o presidente Marco Polo Del Nero para manifestar a sua insatisfação.

Na partida em questão, que terminou empatada pelo placar de 2 a 2, os palmeirenses reclamam que o árbitro teria deixado de marcar um pênalti no atacante Henrique e ainda não marcou toque de mão do atacante flamenguista Eduardo da Silva no lance do segundo gol do clube carioca. Na mesma partida, o time alviverde ainda perdeu Valdivia, expulso por ter pisado no volante Amaral.

Em nota oficial, o Palmeiras criticou o árbitro e pediu melhoria no nível da arbitragem. "A intenção é que os árbitros envolvidos na partida possam ser submetidos a um período de reciclagem, estudos e aprimoramento profissional, para evitar que cometam novos erros e influenciem resultados de outras partidas, considerando que o Campeonato Brasileiro é a competição de maior relevância no país".