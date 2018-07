Palmeiras próximo de anunciar a contratação de atacante do Rio Claro

SÃO PAULO - O Palmeiras deve anunciar nos próximos dias a contratação do primeiro reforço para o ano de seu centenário. Trata-se do atacante Rodolfo, do Rio Claro, jogador de 20 anos, cobiçado por grandes clubes paulistas e que tinha ainda uma proposta da Alemanha e outra da Holanda. A assinatura do contrato vai acontecer no início desta semana.

Rodolfo chega para o time profissional e sua principal característica é jogar pelas pontas. Ele também pode ser uma opção como meia carregador de bola, sua posição de origem. O atacante apareceu com destaque no Campeonato Paulista Sub-20 deste ano, quando foi o artilheiro marcando 24 gols em 24 jogos. O vice-artilheiro foi Rivaldo Júnior, com 16.

A negociação foi feita diretamente entre o presidente do Palmeiras, Paulo Nobre, e do Rio Claro, Luiz Balbo. Além de acertar a compra da jovem promessa, o Palmeiras também definiu o empréstimo de mais um jogador para a equipe interiorana.

O meia Patrik, que disputou a última Série B pelo Sport, vai disputar a Série A-1 do Campeonato Paulista pelo Rio Claro e será mais um palmeirense emprestado ao time. Os zagueiros Marcos Vinícius e Fernando e o meia Ramos, já estão treinando com o grupo para a disputa do estadual.