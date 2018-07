Palmeiras quer a classificação e evitar vexame contra o Sampaio Corrêa

SÃO PAULO - Entrar em campo, vencer e assegurar a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. Essas são as metas, para não falar em obrigações, do Palmeiras nesta quarta-feira, no Pacaembu. Enquanto a diretoria espera para anunciar um novo treinador, o time recebe o Sampaio Corrêa e precisa de uma vitória simples por 1 a 0 ou qualquer triunfo por dois ou mais gols de diferença para avançar. Vitória paulista por 2 a 1 leva a decisão da vaga para os pênaltis.

A confiança para buscar o resultado vem do jogo do último sábado, quando o time enfim fez uma boa apresentação e venceu o Goiás por 2 a 0 no mesmo estádio pelo Brasileirão. Logo após a demissão de Kleina, o Palmeiras entrou com vontade e disposição. Com boa atuação do lateral-esquerdo William Matheus e do atacante Henrique, o time parece ter recuperado as forças no ano do centenário.

Nesta quarta-feira, mais uma vez Alberto Valentim será o comandante e vai mandar a campo o mesmo time, apenas sem Valdivia, que começou o jogo contra os goianos. Se for bem e classificar o Palmeiras sem dar susto na torcida, Alberto poderá ficar até a parada para a Copa do Mundo.

Nem passa pela cabeça da diretoria ser eliminado pelo Sampaio Corrêa. Uma derrota aumentará ainda mais a cobrança nos dirigentes do clube, desgastados com a exigente torcida após os primeiros meses do ano sem resultados satisfatórios.

Quanto ao novo treinador, Vanderlei Luxemburgo é o preferido, mas a diretoria conversou com Dorival Júnior e vai ouvir mais treinadores. Após essas "entrevistas de emprego", decidirá o que é melhor para o clube, olhando principalmente para a questão financeira. "Isso pode ser definido até o fim da semana ou levar semanas para acontecer", garante uma pessoa próxima ao dirigente.

Em relação ao time que joga nesta quarta-feira, Valentim não vai mexer no que deu certo contra o Goiás. A formação será praticamente a mesma, tendo como única alteração a entrada de Mendieta no lugar de Valdivia, que está com o Chile para a disputa do Mundial. Ontem, ele comandou um longo treinamento e mostrou que o time deve apostar bastante nas jogadas pelas laterais.

No Sampaio Corrêa, o técnico Flávio Araújo também vai fazer mudanças. O zagueiro Paulo Sérgio, recuperado de lesão, entra no lugar de Jadson.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS: Fábio; Wendel, Lúcio, Marcelo Oliveira e William Matheus; Renato, Wesley e Mendieta; Leandro, Diogo e Henrique. Técnico: Alberto Valentim

SAMPAIO CORRÊA: Rodrigo Ramos, Paulo Ricardo, Edimar, Paulo Sérgio e Willian Simões; Jonas, Uillian Correia, Arlindo Maracanã e Valber; Waldir e Willian Paulista. Técnico: Flávio Araújo

Árbitro - Marcos André da Penha (ES)

Horário - 22 horas

TV - Globo, SporTV e ESPN Brasil

Local - Pacaembu, em São Paulo