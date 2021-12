Palmeiras quer ampliar contrato de Abel Ferreira e oferece aumento salarial ao treinador

O Palmeiras deu um passo importante para assegurar a permanência de Abel Ferreira. O clube ofereceu uma extensão no contrato do treinador português de dois anos. Isto é, o vínculo do técnico, caso ele aceite a proposta, passará a ter validade até dezembro de 2024, não mais até dezembro de 2022.

A informação foi divulgada primeiramente pelo ge.globo e confirmada pelo Estadão com pessoas ligadas ao treinador. O português está valorizado pelo segundo título consecutivo da Libertadores da América e, caso fique, terá um aumento salarial considerável.

Também há a promessa por parte da diretoria do Palmeiras de que haverá um esforço para contratar os atletas que Abel pedir. Neste ano, a ausência de reforços irritou o técnico. De sua lista de pedidos, chegou apenas o volante Danilo Barbosa, via empréstimo do Nice, da França. Piquerez e Jorge foram contratados posteriormente para suprir a saída de Matias Viña.

Com Leila Pereira na presidência - ela assume o posto no próximo dia 15 - a tendência é de que cheguem peças importantes para reforçar o elenco. A dona das empresas que patrocinam o clube já avisou que a grande prioridade de sua gestão "é sempre lutar por um time vitorioso". Por ora, não chegaram atletas, mas os veteranos Felipe Melo e Jailson já foram dispensados. Seus contratos terminam ao fim deste mês.

Abel está de férias em Portugal, sua terra natal, e terá um mês para descansar até a reapresentação, marcada para 5 de janeiro. Horas após a conquista da Libertadores, o treinador avisou que está em seu limite físico e mental em razão da exaustiva maratona de jogos que impera no futebol brasileiro. De acordo com o Observatório de Futebol CIES, no período de um ano, compreendido entre 26 de novembro de 2020 e 26 de novembro de 2021, o Palmeiras foi o clube que mais vezes atuou no mundo, com 97 partidas.

Até por isso, Abel, no Palmeiras desde novembro de 2020, disse que faria uma reflexão profunda com a família antes de definir seu futuro. Na festa do tricampeonato continental, ele tranquilizou a torcida ao indicar que pretende cumprir o seu compromisso. "Eu tenho contrato", disse Abel, após ouvir um coro de "fica" dos torcedores presentes no evento em uma casa noturna de São Paulo

O técnico lançará em breve um livro em que detalha sua trajetória na equipe. Em pouco mais de um ano no clube, o português conquistou dois troféus da Libertadores e uma taça da Copa do Brasil. Além disso, foi vice da Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Paulistão em 2021.