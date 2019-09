Palmeiras quer aproveitar desfalques do Inter para conquistar a sexta vitória seguida

A sequência de vitórias nos jogos anteriores, o bom futebol da equipe e os desfalques do adversário alimentam o otimismo do Palmeiras para a partida deste domingo, às 16h, contra o Inter, no Beira-Rio, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe do técnico Mano Menezes ganhou os cinco últimos jogos na competição e conta com uma série de aspectos positivos para aumentar a série e se manter perto do líder, Flamengo.

A goleada na quinta-feira por 6 a 2 sobre o CSA, no Pacaembu, ajudou o time a recuperar um momento tão bom ao vivido antes da parada da Copa América. Mano afirmou que a atuação foi a melhor da equipe desde a sua chegada ao cargo, no começo do mês. "A equipe fez um primeiro turno bom até a Copa América, já falamos muito disso, teve a queda de produção e iniciou a retomada. Na medida em que os resultados vêm, a confiança vai tendo um incremento bom, os jogadores se sentem mais à vontade", avaliou.

Para buscar a sexta vitória seguida, o Palmeiras conta com um raro feito. Será a primeira vez sob o comando de Mano em que será possível repetir a formação titular. O time terá a força máxima, sem desfalques por suspensão, lesão ou convocações para seleções, ao contrário dos jogos anteriores. A única novidade em comparação à partida anterior é a volta do lateral-direito Marcos Rocha.

Depois de ter enfrentado nas rodadas anteriores adversários da parte de baixo da tabela, o Palmeiras não terá pela frente a formação principal do Inter. A equipe gaúcha é a quarta colocada na competição, porém vai a campo com três desfalques. O lateral Bruno e o atacante Guerrero foram expulsos na derrota de quarta-feira para o Flamengo, quando o zagueiro Rodrigo Moledo também virou baixa, mas por lesão na coxa direita. O meia D'Alessandro e o atacante William Pottker continuam fora, machucados.

No entanto, a missão palmeirense será complicada. O Inter continua invicto em casa neste Brasileirão, com nove vitórias e dois empates em 11 compromissos. Inclusive o próprio time alviverde sentiu a força do adversário recentemente, ao ser eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil diante do clube gaúcho, nos pênaltis, em julho.

Um encontro curioso no Beira-Rio será entre o novo artilheiro do Palmeiras, Luiz Adriano, e o Inter, clube onde começou a carreira. Torcedor do clube colorado, ele vai enfrentar pela primeira vez a antiga equipe depois de ter retornado ao Brasil, no fim de julho. Quando assinou contrato com o time alviverde, o jogador recebeu reclamações nas redes sociais de torcedores do time gaúcho. Muitos exigiam que o jogador tivesse acertado com o Inter.

FICHA TÉCNICA

INTER X PALMEIRAS

INTER: Marcelo Lomba; Zeca, Klaus, Cuesta e Uendel; Rodrigo Lindoso, Edenílson, Nonato, Patrick e Nico López; Rafael Sóbis. Técnico: Odair Hellmann.

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Gómez, Vitor Hugo e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Gustavo Scarpa; Willian, Dudu e Luiz Adriano. Técnico: Mano Menezes.

Árbitro: Bráulio Machado (SC)

Horário: 16h

Local: Beira-Rio, em Porto Alegre

Na TV: Globo, TNT e pay-per-view