Palmeiras quer aproveitar embalo da Libertadores para frear queda no Brasileiro diante do Cuiabá

O Palmeiras enfrenta o Cuiabá neste domingo, às 11h, no Allianz Parque, com uma missão em mente: dar fim à derrocada que tirou e distanciou o time paulista da liderança do Brasileiro. Com um empate e duas derrotas nos últimos três jogos, a equipe do técnico Abel Ferreira necessita vencer para buscar uma aproximação do Atlético-MG, atual líder do torneio. Cinco pontos separam os palmeirenses (32) da equipe mineira (37).

O caminho para conseguir a reabilitação passa pelo astral renovado que contagiou o clube no meio de semana. A contundente vitória de 3 a 0 sobre o São Paulo que assegurou o Palmeiras na semifinal da Libertadores também serviu para acalmar os questionamentos sobre o trabalho do treinador. O resultado também resgatou a confiança no futebol de um jogador que é referência para torcida: o atacante Dudu, autor do segundo gol.

E a fórmula fórmula para dar a volta por cima foi anunciada pelo técnico Abel Ferreira: trabalho mental.

“Trato os jogadores de maneira muito séria. Esses jogadores que estão aqui, ganharam três títulos no ano passado e merecem respeito. O que nós fazemos aqui é mentalidade. Falo muito na parte mental porque é o componente mais importante que existe”, disse o treinador

Para a partida diante do Cuiabá, o Palmeiras não vai poder contar nem com Abel Ferreira e nem o auxiliar João Martins à beira do campo. Ambos foram expulsos na derrota de 2 a 0 para o Atlético-MG. O comando fica sob os cuidados de Vitor Castanheira. Outro que também fica fora é o volante Patrick de Paula. Ele recebeu cartão vermelho diante dos mineiros.

A boa notícia fica pelo retorno de Renan, que deve ser o titular da lateral esquerda e Victor Luís. Ambos voltam após cumprir suspensão automática.

Após trabalhar em campo reduzido para simular uma marcação alta diante do Cuiabá, Abel Ferreira não deve ter problemas para a definição de seus titulares. Dudu é a opção para atuar na criação junto com Raphael Veiga enquanto Wesley e Rony formam o ataque.

No Cuiabá, o técnico Jorginho sabe que a equipe precisa pontuar para melhorar a situação na classificação. Com 17 pontos, o Dourado segue ameaçado pela zona de rebaixamento. Suspenso, o lateral João Lucas é desfalque. Lucas Ramón deve ser o seu substituto contra o Palmeiras.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS x CUIABÁ

PALMEIRAS – Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Renan; Danilo, Zé Rafael, Dudu e Raphael Veiga; Wesley e Rony. Técnico: Vitor Castanheira.

CUIABÁ – Walter; Lucas Ramon, Marllon, Paulão e Uendel; Camilo, Yuri Lima, Uillian Correia e Jonathan Cafu; Danilo Gomes e Elton. Técnico: Jorginho.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS)

HORÁRIO – 11h LOCAL - Allianz Parque, em São Paulo.