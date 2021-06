Palmeiras quer aproveitar jejum do Inter no Beira-Rio e voltar a ser bom visitante na temporada

Rivais acostumados a brigar pelo título do Brasileirão nos últimos anos, Internacional e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira, às 19 horas, no Beira-Rio. O desafio do time gaúcho é quebrar o incômodo jejum em sua casa, onde costumava ser forte, e o da equipe paulista passa por voltar a ser um bom visitante para se consolidar entre os líderes.

A equipe gaúcha quer enfim encerrar um jejum de seis partidas e quase dois meses sem vencer em casa, que costumava ser um grande aliado. O último triunfo em seu estádio foi a goleada por 4 a 1 sobre o Juventude, em 8 de maio, pelo Campeonato Gaúcho.

Desde que o técnico Diego Aguirre retornou, o Inter venceu a Chapecoense e empatou com o América. O time colorado quer seguir invicto sob o comando do argentino e embalar. No momento, soma nove pontos e está apenas no 13º lugar.

O Palmeiras vinha sendo um bom visitante na temporada, tanto que até o fim de maio estava invicto. Mas em sua última visita foi derrotado pelo líder Red Bull Bragantino em Bragança Paulista. E no Maracanã perdeu para o Flamengo na abertura do torneio. O único triunfo como visitante foi contra o Juventude. No entanto, o time de Abel Ferreira vem de vitória sobre o Bahia e almeja a vice-liderança. Hoje, é o terceiro colocado, com 13 pontos.

Aguirre deve voltar a escalar Edenílson e Yuri Alberto entre os titulares. O meio-campista e o atacante, dois dos principais atletas do elenco, foram preservados em parte do duelo com o América-MG e entraram em campo no segundo tempo. É muito provável que a dupla, bem como Caio Vidal, seja titular. O atacante cumpriu suspensão no último domingo.

Na defesa, Lucas Ribeiro está suspenso e deve dar lugar a Pedro Henrique. Já o goleiro Daniel participou do último treinamento sem restrição depois de sofrer uma pancada no rosto em Belo Horizonte e a tendência é de que siga na equipe. Taison, Moisés e Zé Gabriel continuam fora por lesões musculares.

E o técnico uruguaio não quer perder mais atletas. Até porque tem uma dura sequência de quatro partidas em dez dias. "É um momento muito delicado para correr riscos desnecessários", explicou. Para o duelo em casa, ele ainda não terá os reforços Paulo Victor e Bruno Méndez. Os dois não foram registrados no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

Abel Ferreira também está preocupado com o desgaste físico de seus atletas e indicou que fará novas mudanças na escalação para esta quarta, algo recorrente, já que é muito raro ele repetir uma formação, até pelos número alto de desfalques que tem tido.

Gustavo Scarpa, principal nome do Palmeiras neste momento e líder em assistências na Série A, com 14 passes na temporada para seus companheiros marcarem, pode ganhar um descanso. O meio-campista disputou 28 jogos nesta temporada e é o atleta do elenco que mais atuou. Ele participou de 45% dos gols da equipe no Brasileirão.

Por isso, o técnico afirmara que a presença de Scarpa no confronto com o Inter era incerta, o que abriria espaço para a volta de Raphael Veiga entre os titulares. Ele começou entre os reservas contra o Bahia.

"Contra o Inter vai ser mais um jogo importante, é uma grande equipe. Espero que a gente saia daqui concentrado, focado para ir lá sabendo o que precisa fazer para voltar com os três pontos", disse Veiga, que recentemente teve seu contrato renovado por mais um ano, até o fim de 2024.

Na lateral direita, Gabriel Menino pode ganhar a vaga de Marcos Rocha. Felipe Melo também pode retomar seu lugar no time titular. Não se sabe se na zaga ou no meio de campo. É possível que o jovem Renan retome seu posto na retaguarda.

O atacante Gabriel Veron segue fora em transição física. Weverton, Viña e Gustavo Gómez disputam a Copa América com as suas seleções. A nova baixa para a partida no Sul é o lateral-esquerdo Lucas Esteves, convocado para treinos com a seleção brasileira em Teresópolis. O jovem é reserva e ainda não foi utilizado no Brasileirão.

FICHA TÉCNICA:

INTERNACIONAL X PALMEIRAS

INTERNACIONAL - Daniel; Saravia, Pedro Henrique, Víctor Cuesta e Heitor; Rodrigo Dourado, Caio Vidal, Edenílson, Mauricio e Patrick; Yuri Alberto. Técnico: Diego Aguirre.

PALMEIRAS - Jailson; Marcos Rocha (Gabriel Menino), Luan, Renan e Victor Luis; Felipe Melo (Danilo Barbosa), Danilo e Gustavo Scarpa (Raphael Veiga); Breno Lopes, Rony e Luiz Adriano. Técnico: Abel Ferreira.

ÁRBITRO - Paulo Roberto Alves Junior (PR)

HORÁRIO - 19h

LOCAL - Beira-Rio, em Porto Alegre (RS)