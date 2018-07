Palmeiras quer decidir o duelo já em Minas Gerais

Na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG), o Palmeiras quer esquecer a condição de visitante contra o Atlético Mineiro, às 19h45 (de Brasília, com transmissão do estadão.com.br e da rádio Eldorado/ESPN), pela rodada de ida das quartas da Copa Sul-Americana. Ao contrário do rival, que entra com apenas três titulares, a equipe de Luiz Felipe Scolari prioriza a competição e tenta resolver o duelo logo no primeiro jogo.

Dominado na etapa inicial do clássico contra o Corinthians, o Palmeiras quer que a derrota por 1 a 0 do último domingo sirva de lição. Marcos Assunção admite que Felipão deu bronca no time, que só reagiu após levar o gol no Pacaembu. "Hoje (terça) a conversa foi mais dura para que a gente não cometa os erros do jogo contra o Corinthians", disse ele. "Vamos jogar para a frente, para ganhar. Temos de fazer gol lá, pois fica mais fácil depois".

O volante assegura que a "conversa" com Felipão deu uma sacudida no elenco. "Mexe muito, até porque depois de velho ficar tomando dura toda hora não dá, né?", brincou Assunção, de 34 anos. "Vamos fazer de tudo para que a conversa de hoje (terça) não se repita".

Um bom resultado contra os reservas do Atlético, em Minas, pode evitar um desgaste desnecessário para o jogo de volta, no próximo dia 10, no Pacaembu. Na primeira fase da Copa Sul-Americana, contra o Vitória, a equipe palmeirense sentiu na pele a dificuldade de se reverter um duelo após atuação ruim como visitante.

Depois de jogar mal e levar 2 a 0 do em Salvador, o time de Felipão teve de se superar para bater os baianos por 3 a 0, com gol nos minutos finais, para ir às oitavas. "Mata-mata é sempre sofrimento, mas se perder por muito e difícil recuperar", disse Marcos Assunção, autor do gol de falta salvador naquela partida.

ATLÉTICO-MG - Renan Ribeiro; Werley, Jairo Campos, Cáceres e Diego Macedo; Zé Luís, Mendez, Daniel Carvalho e Fernandinho; Ricardo bueno e Neto Berola. Técnico: Dorival Júnior.

PALMEIRAS - Deola; Márcio Araújo, Fabrício, Danilo e Gabriel Silva; Edinho, Tinga, Marcos Assunção e Luan; Valdívia (Lincoln) e Kléber. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Árbitro - Marcelo de Lima Henrique (BRA); Horário - 19h45 (de Brasília); TV - SporTV; Rádio - Eldorado/ESPN (AM 700/FM 107,3); Local - Arena do Jacaré, em Sete Lagoas (MG).